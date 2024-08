Scuse di Carini per Khelif e altri attacchi della prossima avversaria | Uomo!

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 agosto 2024) Angelaha finalmente fatto le suea Imanee si è detta pronta adabbracciarla dopo la figuraccia fatta sul ring, quando si è rifiutata di salutarla. Se laha capito di aver sbagliato c’è invece chi ha iniziato a fare di peggio anche prima dell’incontro. Luca Hamori dopo aver pubblicato delle Instagram stories contro Imane, adesso le ha anche dato dell’: “Domani devo combattere contro un. È stato dimostrato che Imaneè un. Nel 2023 è stata squalificata. Ma non ho paura di lui, sarebbe una vittoria più grande se dovessi vincere io“. Ovviamente preghiamo santa Cher che a trionfare sia Imane e che ladopo l’incontro faccia scattare una bella denuncia per questa tizia. Hi @iocmedia @Olympics Hungarian boxer Luca Hamori posted numerous hateful messages on her Instagram about her upcoming opponent Imane