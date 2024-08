Paracadutista e asso del volo muore travolto in bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo una vita trascorsa tra le nuvole come pilota d’aereo, istruttore e, ha trovato la morte in un banale incidente in. Marco Carrara, bergamasco di 64 anni, è morto giovedì pomeriggio all’ospedale Maggiore a causa delle gravi ferite riportate nello scontro fra la suae un’auto alla rotonda di via Barattino. Il ciclista era giunto al trauma center in eliambulanza in condizioni disperate e i medici non sono riusciti a salvargli la vita. L’incidente mortale è avvenuto a un’intersezione e sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità di una mancata precedenza. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 46 anni, che è stato sottoposto al test dell’etilometro con esito negativo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Molinella.