Martin Scorsese ha chiuso con i film grandi e pieni di comparse

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopoenormi come The Irishman e Killers of the Flower Moon, tutti ci chiediamo quale sarà il prossimodi. Ecco i progetti del regista. Ieri seraha partecipato a un Q&A al Jacob BurnsCenter di Pleasantville dopo la proiezione del suo documentario di Powell e Pressburger "Made in England". Durante l'incontro, il regista di titoli come The Irishman e Killers of the Flower Moon ha rivelato qualcosa di più sui suoi progetti futuri e su quelli attuali.svela i suoipreferiti usciti quest'anno I progetti del registaha detto che sta lavorando a una "serie limitata" e che vuole dirigerla direttamente, a differenza di "Boardwalk Empire" o "Vinyl" di cui ha curato solo i pilot. Sembra