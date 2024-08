Limatola i consiglieri Marotta e Di Piro incontrano Matera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna icomunalie Dihanno incontrato il Senatore di Fratelli d’Italia Domenicoper fare materiale consegna al medesimo di un nuovo plico di adesioni al partito. “L’incontro di oggi – esordiscono i due– è stato utile per confrontarci su diversi temi di natura politico-amministrativa e per rafforzare la massima intesa che ci lega con il Senatore per quanto riguarda le esigenze die dei nostri concittadini.” Sentimenti di gratitudine e soddisfazione sono stati manifestati anche dal Senatore. “Riconosciamo l’ottimo lavoro che il circolo dista portando avanti – ha evidenziato il parlamentare – Grazie a Massimiliano e Giuseppe per la passione e l’impegno con cui si dedicano alla crescita del Partito.