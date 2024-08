Il caso del patteggiamento raggiunto e revocato con la mente dell’11 Settembre 2001

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024) Bufera negli Usa per ildel, e poi, con la presunta “” dell’attentato. Un provvedimento cancellato in queste ore dal segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin. Al centro della vicenda gli imputati Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi. Ilera stato approvato nei giorni scorsi da Susan Escalier, funzionaria incaricata di supervisionare il tribunale militare, già stata rimossa dal proprio incarico. Khalid Sheikh Mohammed (ANSA FOTO) – cityrumors.it“Ho stabilito che, alla luce dell’importanza della decisione di stipulare accordi pre-processuali con gli imputati – si legge in un memorandum di Austin ad Escalier – la responsabilità di tale decisione dovrebbe ricadere su di me.