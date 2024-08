Fulmine sui bagnanti panico in spiaggia | una donna in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Paura inad Alba Adriatica con unaricoverata indopo che unha colpito un gruppo di. I fatti a mezzogiorno di sabato 3 agosto nella località del Teramano, con lapiena di turisti. Coinvolte almeno tre, una di loro è ferita gravemente: è stata caricata dall'elisoccorso per essere trasferita all'ospedale di Teramo. Ilsi è scaricato sulla battigia, dove le tre donne passeggiavano, ma non in acqua dove le conseguenze probabilmente sarebbero state peggiori. La ferita più grave è una 42enne di Sant'Omero (Teramo), trasportata in elicottero a Teramo. Colpite anche una 44enne di Giulianova, (Teramo) ricoverata nel locale nosocomio, ed una 64 enne di nazionalità francese, trasportata a Teramo, ma entrambe fuori pericolo.