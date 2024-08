Finale getto del peso con Fabbri e Weir oggi in tv atletica Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli, il programma e come vedere in diretta delladeldelmaschile alle Olimpiadi di. Leonardosembrava alla vigilia una medaglia quasi scontata per l’Italia, ma come hanno insegnato le qualificazioni non esiste nulla di certo nell’. Il fiorentino però dopo i brividi dei primi due lanci, in cui era virtualmente eliminato, ha piazzato la zampata del campione nel terzo e ultimo lancio, facendo segnare la miglior misura di giornata.proverà a giocarsi le sue carte contro il formidabile campione olimpico, mondiale e detentore del record del mondo Ryan Crouser, a cuiè bastato un lancio per staccare il pass. L’altro avversario quotato è Joe Kovacs, capace di andare oltre ai 23 metri in carriera, e chenon dovrà sottovalutare.