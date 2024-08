Equitazione | la Germania conferma l’oro alle Olimpiadi! Tedeschi primi nel dressage a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) A Versailles, dove sono in corso le gare didelledi Parigi 2024, risuona l’inno della. La gara adipremia il trio teutonico, autore di gara favolosa. Un totale di 235.790%, formato dagli score di Frederic Wandres (Bluetooth Old – 75.942), Isabell Werth (Wendy – 79.894) e Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera BB – 79.954), che ha consentito aidi precedere la Danimarca, seconda a 235.669% (Daniel Bachmann Andersen, Nanna Skodborg Merrald, Cathrine Laudrup-Dufour), e la Gran Bretagna, terza a 232.492 % (Becky Moody, Charlotte Fry, Carl Hester). Più staccate tutte le altre: dall’Olanda, quarta a 221.048, all’Australia, decima a 207.203, passando per Belgio, Francia, Svezia, Finlandia e Austria. Dopo il concorso a, domani, sarà la volta del contest individuale.