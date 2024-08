Cina | team di lavoro inviato nel Sichuan per soccorso dopo alluvione lampo frana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) Pechino, 03 ago – (Xinhua) – Il ministero della Gestione delle emergenze dellahaoggi una squadra dinella provincia cinese sud-occidentale delper guidare gli sforzi diun’e una. Il ministero ha riferito di averanche 268 persone e 65 veicoli dal Dipartimento dei vigili del fuoco e deldele 55 persone e 35 set di attrezzature da China Anneng Construction Group Co., Ltd. per aiutare negli sforzi di. Due persone sono morte, otto ferite e altre 12 sono disperseche un’e unasi sono verificate stamattina presto nel villaggio di Ridi, nella prefettura autonoma tibetana di Ganzi. Un ponte-galleria e’ crollato durante un’e una. Il crollo ha causato la caduta di tre veicoli con sei persone a bordo.