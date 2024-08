Carcere di Capanne svolta vicina Nuovo padiglione | l’iter procede Ultimo passo prima del cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) C’è un piccolo ma importanteavanti per la realizzazione di unneldi. Operazione molto attesa viste le condizioni di sovraffollamento del penitenziario perugino. E’ stata infatti indetta la Conferenza dei Servizi che dovrà decidere sul progetto definitivo in regime di appalto integrato, in maniera tale che una volta ottenuto il via libera si possa rapidamente aprire il. Nella sostanza il progetto prevede la realizzazione di unper un importo di 10,5 milioni di euro. Rispetto al progetto originario ci sono alcune variazioni. La principale, dopo le prescrizioni di natura paesaggistica, riguarda la riduzione dell’altezza totale del fabbricato.