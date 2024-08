Arnautovic le avances non mancano! E l’Inter depenna 2 ex ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) I discorsi sul prossimo attaccante delrimangono aperti, ma c’è anche da sistemare il capitolo uscite. Occhio a Marko, corteggiato da alcuni campionati. CESSIONI –punta un nuovo attaccante da acquistare entro il 31 agosto, data di chiusura del calciomercato estivo. Ma prima bisogna risolvere un paio di cose. In primis le cessioni di Valentin Carboni e Martin Satriano, ormai molto vicine. A meno di clamorosi scenari entrambi nella prossima stagione dovrebbero giocare in Ligue 1, rispettivamente al Marsiglia e al Brest. Mavorrebbe piazzare, oltre al solito Joaquin Correa, Marko. Qualora l’austriaco, visto il poco spazio da prossima quarta punta, dovesse aprire alla cessione non ci sarebbe il problema di trovargli una sistemazione. L’ex Bologna piace in Turchia ma anche in Arabia Saudita.