Vince Vaughn | Non faccio più commedie vietate ai minori perché i dirigenti non vogliono essere licenziati

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) La star americana ha spiegato il motivo che l'ha spinto ad allontanarsi da un certo tipo di cinema. Nonostante sia il genere che l'ha reso famoso nel mondo,ritiene che idegli studi cinematografici siano un po' troppo complicati quando si tratta di imbastire progetti che riguardano leai. Ospite di Hot Ones,ha dichiarato che secondo lui le persone incaricate di decidere su questi lavori sono spesso troppo cauti, quando si tratta di produrre film come 2 single a nozze e Old School, due grandi successi nella carriera dell'attore. Poca audacia "Semplicemente ci pensano troppo. E diventa pazzesco, ti danno queste regole, come se fosse geometria, e dicessero che 87