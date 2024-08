Un segno di speranza Un modello positivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Era la fine degli anni Cinquanta, quando l’allora sindaco Abramo Oldrini decise di far costruire la Casa Albergo per dare un posto dignitoso a chi aveva bisogno. In quell’epoca erano i tanti operai che arrivavano a Sesto per lavorare nelle fabbriche. Poi sono diventati sfrattati, anziani soli, famiglie seguite dai servizi sociali. Per decenni quella struttura di via Fogagnolo è stata un pezzo fondamentale dello stato sociale sestese. Un pezzo di welfare, che mercoledì è stato chiuso per mettere l’immobile in vendita, ancora non si sa con quale progettualità e funzione futura. "La Casa Albergo fu untangibile di solidarietà e accoglienza - spiega l’ex sindaco Giorgio Oldrini, figlio di Abramo -. Poi il sindaco Filippo Pennati ne cambiò lo scopo grazie a un accordo con la Fondazione San Carlo, per ospitare persone in difficoltà".