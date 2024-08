Sharon Verzeni è stata uccisa in strada con quattro coltellate e non si è difesa | mistero sulla morte della 33enne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ieri èeffettuata l’autopsia sul corpo di, lainpoco dopo la mezzanotte di martedì scorso. L’esame è stato eseguito dal medico legale Marco Marchesi ed è durato circa due ore. Non erano presenti consulenti di parte nominati dalla famiglia. La donna ècolpita da, tre delle quali risultate mortali. Una coltellata l’ha raggiunta al petto mentre le altre tre alla schiena con la lama che ha raggiunto i polmoni provocando una grave emorragia.incon(ANSA FOTO) – cityrumors.itSul cadavere non c’erano segni di: probabilmente la donna ècolta di sorpresa. I vestiti ed i campioni di materiale biologico repertati durante l’autopsia saranno ora inviati ai carabinieri del Ris per cercare eventuali tracce genetiche di dna differenti da quellovittima.