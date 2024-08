Quattro miliardi per la rinascita Così il piano post-alluvione ha una regia tutta ferrarese | Risposta alle follie del clima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Anche la provincia di Ferrara si trovava nel cratere dell’che si è abbattuta sull’Emilia Romagna a maggio dello scorso anno, non dobbiamo dimenticare che il disastro si è verificato a poco più di una ventina di chilometri da noi", afferma Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità distrettuale del Fiume Po-Mite. Organismo che ha firmato ladelspeciale che traccia gli interventi del, un documento che ha coinvolto Regione, province, comuni, consorzi di bonifica e università. "L’abbiamo coordinato noi", rivendica Bratti senza nascondere l’orgoglio per un progetto che trasformerà in modo radicale un territorio, quello della nostra regione, dalla pianura alla collina. Territorio che dall’è stato devastato. Sono state oltre 81mila le frane, crepe nel terreno che hanno messo a repentaglio tantissimi edifici.