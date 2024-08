Prima categoria Blasi presenta l’Audax Piobbico | Giocare qui è proprio speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)è statoto all’hotel Monte Nerone con dirigenti, calciatori e staff tecnico. Il nuovo dirigente Ermesha ripercorso un po’ la storia di questa antica e nobile società sportiva: "Il primo statuto redatto da un personaggio di quegli anni, molto spesso citato nei racconti di paese, il ’sarto’ Bigazzi, dove viene scritto il nome "Audax" risale al 1945. E’ immaginabile la situazione socio-economica complicata e con poche possibilità in generale. Ebbene anche se in questo periodo la squadra non è iscritta a nessuna manifestazione o campionato ufficiale, ci sono varie fotografie e ricordi che mostrano già grande fervore intorno al calcio. E bene ricordare che allora il calcio, come sport, se la vedeva con il ciclismo, enegli anni ’20-’30 del XX° secolo aveva il suo professionista, Venturi, il quale partecipò da indipendente al giro d’Italia.