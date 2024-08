Palazzina Azzurra | l’ipotetico restyling

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lavori al tetto, di ritinteggiatura esterna e sostituzione degli infissi. È quanto ha in animo di fare il comune per una delle più importanti e iconiche costruzioni di San Benedetto: la. Se non è ancora chiara l’entità dell’intervento, è assai probabile che questo verrà programmato nel 2025, anche perché nell’ultimo bilancio e nel piano triennale di opere pubbliche, in tal senso, non è stato inserito nulla. L’idea è di uncomunque leggero, che rispetti in tutto e per tutto la forma della storicache dà sull’Albula. Al più, si potrebbe pensare di intervenire sul tetto in vista di un suo utilizzo per eventi culturali.