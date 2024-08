Nuoto Simona Quadarella nella Finale olimpica degli 800 sl Male Franceschi e 4×100 mista mixed

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Settima giornata di batterie alla Paris La Defense Arena, la casa delin queste Olimpiadi di Parigi 2024. Un day-7 nel quale la scossa iniziale è stata data dalle heat dei 100 farfalla uomini e l’ungherese Kristof Milak, bruciato nei 200 farfalla dal fuoriclasse francese Leon Marchand, va a caccia di rivincite. Il 50.19 di stamane ha assunto questo significato, a precedere nell’overall il canadese Josh Liendo (50.55) e lo svizzero Noè Ponti (50.65). Da osservare con attenzione il transalpino Maxime Grousset (con lo stesso crono di Ponti) e soprattutto il campione olimpico in carica, Caeleb Dressel, chesua batteria ha giochicchiato (50.83). Nei 200 misti donne si sono confermati i problemi di Sara. La condizione della toscana non c’è il 2:12.88 (18° tempo) non le ha permesso di qualificarsi alle semifinali.