Nuoto Leonardo Deplano | Esperienza positiva peccato per l’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)chiude in settima posizione la sua prima finale olimpica nei 50 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è un po’ di rammarico per il fiorentino: se avesse ripetuto il 21”50 della semifinale, avrebbe preso la medaglia di bronzo. Comunque un’per il 24enne azzurro che può essere utile anche in funzione del futuro. Queste le sue considerazioni a fine gara: “Sono contento. È stata una gara bella, in cui ho girato sul mio personale. Poi il 50 è un po’ così: si tira tutti e nel giro di pochi centesimi eravamo lì tranne i primi due che hanno disputato una gara di un altro livello andando sotto i 21?3”. ”È la mia prima finale olimpica quindi il risultato è positivo.un po’ per. Mi è mancava una bracciata probabilmente.