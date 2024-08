Musetti | contro Djokovic ho pagato il nervosismo poi avvisa Auger-Aliassime

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lorenzoè stato sconfitto in semifinale daalle Olimpiadi di Parigi 2024 ma il percorso dell’azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 non è ancora finito. “Credo sia la prima volta nel mio sport che c’è una seconda chance così ravvicinata. L’importante sarà dare tutto domani perché voglio aggiungere una medaglia al medagliere italiano. Domani è forse la partita più importante della mia carriera”. Queste le parole di Lorenzodopo il kol’ex numero 1 al mondo Nole. “Rimpianti? Forse il troppoche ho sentito insieme alla personalità e al carattere di Nole. La sua figura in campo ha fatto sì che sentissi di più la pressione. Il rammarico c’è, volevo giocare per l’oro domenica”.