Milan il futuro di Stefano Pioli può essere in Francia  Ecco la squadra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 2 agosto 2024), ildell’ex allenatore dei rossoneripotrebbein: può raggiungere una vecchia conoscenzapotrebbe ricominciare subito ad allenare. Non, però, in Premier League, come annunciato dallo stesso tecnico durante l’ultima conferenza stampa prima del suo addio al. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, il tecnico emiliano piace molto al Rennes e il direttore sportivo Frederic Massara, ex dirigente del club di via Aldo Rossi, starebbe pensando di riportarlo in panchina. Gabriele Giuffrida, il procuratore di, ha anche testimoniato gli ottimi rapporti che ci sono fra le parti e che potrebbero dunque risultare decisivi. Fino a qualche settimana fa, ildell’exsembrava in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad pronto ad offrire al tecnico emiliano uno stipendio faraonico.