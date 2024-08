LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | settimo Deplano nei 50 sl! Tra poco Razzetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45: C’è Albertoal via della finale dei 200 misti. Leon Marchand va per il poker d’oro. Questi i protagonisti: 1Alberto ITA 2 JUN 1999 1:57.10 2 SETO Daiya JPN 24 MAY 1994 1:56.59 3 SCOTT Duncan GBR 6 MAY 1997 1:56.49 4 MARCHAND Leon FRA 17 MAY 2002 1:56.31 5 FOSTER Carson USA 26 OCT 2001 1:56.37 6 WANG Shun CHN 11 FEB 1994 1:56.54 7 DEAN Tom GBR 2 MAY 2000 1:56.92 8 KNOX Finlay CAN 8 JAN 2001 1:57.76 20.44: Vince McKeown con 2’03?73, seconda Smith con 2’04?26, bronzo per la canadese Masse con 2’05?57 20.43: KAYLEE MCKEOWN!!! Concede il bis ed è la prima atleta a vincere 100p e 200 dorso con il crono di 2’03?73, nuovo record olimpico 20.42: Ai 100 Smith sotto lo split del record del mondo, McKeown, Masse 20.39: Queste le protagoniste della seconda finale di serata, i 200 dorso: 1 SHANAHAN Katie GBR 25 JUN 2004 2:08.