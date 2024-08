La pugile trans che non è trans e una discussione in cui hanno tutti torto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Fuori dalla logica belluina e ignorante degli spregiatori e da quella pubblicitaria e ruffiana degli entusiasti dei giochi-olimpici di Parigi, la vicenda dellaalgerina Imane Khelif, che ieri ha battuto l’italiana Angela Carini nella categoria dei pesi welter, illumina di una luce particolare la questione della cosiddetta identità di genere in un ambito, quello delle competizioni sportive, in cui la certificazione del sesso alla nascita è stato per anni un prerequisito inderogabile di selezione. Solo recentemente alcune federazioni sportive internazionaliaperto alla possibilità di consentire agender nate maschi di partecipare a competizioni femminili: il caso contrario di fatto non rileva, perché per le nate femmine che dopo laizione partecipino a competizioni maschili vi sarebbe uno svantaggio, non un vantaggio competitivo.