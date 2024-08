La ministra Locatelli in visita al Centro Speranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) FRATTA TODINA- Un pomeriggio di festa per tutti. Con questo spirito è stata accolta mercoledì ladellaper le Disabilità Alessandraaldi Fratta Todina gestito dalle Ancelle dell’Amore Misericordioso di Collevalenza. Ad accompagnarla Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e Paola Fioroni, vice presidente dell’Assemblea Legislativa per l’Umbria e presidente dell’Osservatorio Regionale Umbro per la Disabilità. Le ospiti sono state ricevute da Madre Maria Stella Bordacchini, direttrice generale del, Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione MadreOdv, Maria Vittoria Ercolani, direttrice sanitaria del, dagli operatori e da alcuni ospiti della struttura.