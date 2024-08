Italia-Grecia oggi in tv pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta la sfida della fase a gironi dellatraalledi. Sfida fondamentale per il prosieguo del torneo del Setterosa, che dopo le due sconfitte contro Francia e Stati Uniti, ora deve battere la nazionale ellenica in uno scontro da dentro o fuori. Se contro la nazionale a stelle e strisce era lecito attendersi una sconfitta, dal momento che ha vinto le ultime treed è la formazione da battere anche in questa edizione, lo stesso non si può dire del match contro la squadra transalpina, sulla carta molto più debole delle azzurre. Le ragazze del CT Carlo Silipo sono dunque spalle al muro e dovranno mettere in vasca una grande prestazione per riscattarsi e avvicinare la qualificazione ai quarti di finale. L’appuntamento è alle ore 15.