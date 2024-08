F1 | Andrea Kimi Antonelli è il futuro del motorsport italiano?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una bella vittoria a Silverstone in Formula 2 andando a emulare, ironia della sorte, il successo di quel Lewis Hamilton che con Mercedes ha fatto suo il Gran Premio della Gran Bretagna. Un primo posto, una corsa più in generale, che il pluricampione del mondo inglese non correrà più sotto al suo storico marchio, in virtù dell’accordo per il 2025 firmato con la Ferrari.cresce, intanto, nella categoria più bassa della Formula 1 sognando di prendere il posto del numero quarantaquattro in vista del domani. Il ragazzo bolognese potrebbe diventare, davvero, ildelgrazie a un talento innato che sembra pronto a spiccare il volo.