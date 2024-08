Decolla il Mundial di beach soccer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Cambia la location, cambiano le squadre ma il risultato è sempre lo stesso: ilresta uno degli eventi di punta dell’estate di Porto Sant’Elpidio. Le nazionali hanno fatto il loro esordio, con una super Germania, la certezza Italia e la sorpresa Lussemburgo; con Gambia, Albania e Croazia a completare il gruppo in un torneo che ogni anno alza il suo livello tecnico. Ieri sera subito in campo Croazia e Lussemburgo del girone A, poi alle 22 è stata la volta del grande classico Italia–Germania. Uno dei punti di forza del, giunto alla 14esima edizione è la capacità di rendere l’evento un vero show non solo sportivo, con il Cna MacapVillage che ospita realtà artigianali e street food, con gli spettacoli e le animazioni, affidati a Paolo Balestrieri di Fm Radio, a Wais Ripa e Gabriella Tosoni.