Cosa mi ha detto Olimpiadi Angela Carini rompe il silenzio dopo l’incontro con Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) La giornata del primo agosto è stata caratterizzata dalle polemiche, scoppiate alleperdi pugilato tra l’italianae l’algerina Imane Khelif. Quest’ultima, che sarebbe intersessuale con caratteristiche sia femminili che maschili, per molti non avrebbe dovuto partecipare perché troppo forte. L’azzurra si è poi ritirata45 secondi perché sentiva molto dolore. E lei ha raccontato di aver anche parlato con. Infatti, alleha avuto l’occasione di avere un incontro fisico con la presidente del Consiglio,, che in quelle ore si era recata a Parigi. La sportiva ha rivelatosi sono dette nel faccia a faccia, mentre la stessa premier ha pubblicato una foto di loro e ha voluto scrivere altre parole in favore della giocatrice di boxe.