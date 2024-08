Bimbo giù da balcone | operato in nottata le condizioni restano gravissime

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoResta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli il bambino di 5 anni caduto daldella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina, a Sant’Anastasia, nel Napoletano, ed’urgenza in. La prognosi resta riservata, ledel piccolo sono gravi. Il bambino era in compagnia della nonna e del fratellino di 8 anni. La madre era al lavoro mentre il papà lavora all’estero. Indagano i carabinieri: la pista dell’incidente è quella prevalente e si rafforza con il passare delle ore. Il piccolo C.M. di anni 5 è statonella notte dal neurochirurgo, dal radiologo interventista e dal chirurgo generale per lesione alla milza che è stata trattata con embolizzazione. Allo stato attuale – fa sapere il Santobono – è ricoverato in rianimazione incon prognosi riservata.