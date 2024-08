Bellandi con le stelle trionfo da fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) dall’inviato Per chi ci crede, esiste un disegno provvidenziale. Nel judo, persino più che in altre discipline, l’Italia olimpica riteneva di avere subito più di un torto arbitrale. Ma una spedizione come la nostra sul tatami non meritava un bilancio senza gioie. Perché il judo italiano ha mille luci, mille punti sparsi sulla penisola. Ha una storia, esprime una cultura, che rimanda a Pino Maddaloni, a Gamba, alla Quintavalla, eccetera. Fino ad Al Bano, il cantante, ambasciatore dello sport (e Felicità ieri sera a Campo di Marte ci stava benissimo, come colonna sonora!). E dunque ha anche il sapore del risarcimento simbolico l’impresa splendida di Alice. Oro qui a Parigi nella categoria fino ai 78 chilogrammi. Gay. Poiché siamo il paese che siamo e conosco i miei polli, ricorderò qui che Alice ha fatto outing. È omosessuale, l’ha detto, sono legittimamente fatti suoi.