Atletica la soddisfazione degli staffettisti della 4×400 mista | Essere nella Finale olimpica era l’obiettivo!

(Di venerdì 2 agosto 2024) Missione compiuta per i ragazzi italianiimpegnati quest’oggi nelle batterieprova a squadre menzionata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Direttore Tecnico, Antonio La Torre, aveva sciolto le riserve nelle ultime ore, dando la responsabilità a Luca Sito (primatista italiano dei 400 metri), Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Gli azzurri, medaglia d’argento agli Europei di Roma di quest’anno, hanno confermato le loro qualità e sono riusciti a staccare il biglietto per ladi domani, in una specialitàquale gli Stati Uniti hanno realizzato il nuovo record del mondo di 3:07.41 nelle heat. Bravi i nostri portacolori a rientrare nelle prime tre posizioniseconda batteria, per ottenere il pass senza se e senza ma. “È stata un’emozione unica. Competere alle Olimpiadi è qualcosa di completamente diverso.