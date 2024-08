Agosto in Paese tra alchimia circo e il Natale d’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Riccionenon va in vacanza ad. Il comitato ha previsto eventi ogni venerdì sera. Non solo spiaggia e notti in riva al mare, dunque, ma anche feste in. Si parte oggi con la serata Alchemica. Dalle 19,30 in corso Fratelli Cervi si incontreranno mostre d’arte, pittori in strada, la magia dell’e il maestro Angelo Chiaretti che presenta ‘Dante Poeta, Alchimista, Esoterico’, un racconto che mostrerà il Sommo Poeta sotto un’altra veste, quella di medico ed alchimista. Il venerdì successivo una serata all’insegna della curiosità per l’ignoto con la conferenza del Centro Ufologico Nazionale che vedrà i relatori Massimo Angelucci e Roberto Pinotti. Il 16va in scena lo Street Circus con spettacoli e animazioni circensi mentre la settimana dopo, 23, sarà tempo di festeggiarecon speciale ‘Summer Christmas’.