Aggressione shock in treno dito staccato a morsi | cosa è successo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sconvolti i passeggeri di unper unaavvenuta mentre il convoglio era in viaggio. Immediato l’intervento da parte dei carabinieri. Un viaggio si è trasformato in un vero e proprio in un set di un film horror. Un ragazzo di 29 anni è salito sul convoglio in evidente stato di agitazione ed ha aggrei passeggeri presenti sul vagone. Ad avere la peggio, stando alla informazioni riportate da TgCom24, un 27enne, che si è visto staccare il. I carabinieri sono intervenuti per arrestare l’aggressore – cityrumors.it – foto AnsaL’uomo, sceso dal mezzo alla prima stazione possibile, è stato fermato dai carabinieri. L’accusa nei suoi confronti è quella di lesioni gravissime e si sta cercando di capire le sostanze che il giovane ha preso prima di salire sul convoglio. Unache i presenti difficilmente riusciranno a mettersi alle spalle.