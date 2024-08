Affidi la difesa di Foti | La Cassazione seppellisce il ’metodo Bibbiano’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) La psicoterapia praticata da Claudiosu una ragazzina di 17 anni non causò in lei alcun disturbo mentale. Per lo psicologo di Torino, fondatore del centro ‘Hansel e Gretel’, laaveva confermato l’assoluzione definitiva da tutte le accuse – lesioni, abuso d’ufficio e frode processuale – nel processo con rito abbreviato sui fatti di Bibbiano, ovvero i presuntiilleciti di bambini. Ora i giudici di terzo grado, depositando le motivazioni, spiegano perché hanno deciso di rigettare l’impugnazione presentata dal pubblico ministero Valentina Salvi e dalla Procura generale di Bologna contro le pronunce liberatorie decise in Appello, quand’era stata cancellata la condanna in primo grado a 4 anni. Lasi spinge ad affermare che "le censure articolate dal pubblico ministero sembrano offrire elementi di rinforzo al ragionamento svolto dalla Corte di Appello".