Via ai funerali di Ismail Haniyeh

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono iniziati a Teheran iufficiali di, ucciso nella capitale iraniana da un raid missilistico attribuito a Israele. Una folla in lutto con i ritratti del leader di Hamas e bandiere palestinesi si è radunata nell’Università di Teheran, nel centro della città. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto a “tutte le parti” in Medio Oriente a “fermare le azioni di escalation”. Aggiornamento ore 6,40 Il mantenimento della pace “inizia con un cessate il fuoco, e per arrivarci è necessario che tutte le parti parlino (e) smettano di intraprendere azioni di escalation”, ha detto Blinken ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa in Mongolia. Aggiornamento ora 8,10 L’Iran chiude spazio aereo, Teheran verso attacco a Israele L’Iran ha annunciato la chiusura del proprio spazio aereo fino alle 5 ora italiana, secondo fonti citate da media israeliani.