Urso ' quasi un miliardo per la filiera dell' idrogeno'

(Di giovedì 1 agosto 2024) "L'Italia è in prima linea nella sfidaundi euro per laitaliana. Un altro importante strumento sulla stradaa neutralità tecnologica, con progetti strategici sulla tecnologia green" dice il ministroe Imprese e del Made in Italy, Adolfo, che "con apposito decreto - spiega una nota del ministero -, ha disposto l'attivazione del fondo per sostenere la realizzazione'Importante Progetto di Comune Interesse Europeo '3', noto anche come "Ipcei Hy2Infra", nella catena strategica del valore, a seguitoa decisionea Commissione Europeao scorso 15 febbraio di autorizzare le proposte degli aiuti di Stato di sette paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia) per un ammontare complessivo di 6,9 miliardi di euro".