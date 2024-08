Ultimo e Jacqueline Luna Heather Parisi non conoscerà suo nipote | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024)Di Giacomo sta vivendo un momento molto speciale: la ragazza è infatti in attesa del primo figlio dal compagno, e la coppia è al settimo cielo. A turbare (almeno in parte) la serenità della giovane influencer sarebbe tuttavia l’atteggiamento di sua madre: secondo alcune indiscrezioni, l’ex ballerina non solo non avrebbe telefonato alla figlia per congratularsi, ma non avrebbe neppure alcuna intenzione di conoscere il suo nipotino.Di Giacomo,reagisce alla gravidanzae sua madrenon sono in buoni rapporti, e neppure la gravidanza della ragazza sembrerebbe poter migliorare la situazione tra le due. L’ex ballerina, infatti, non avrebbe mai scritto o telefonato alla figlia per farle gli auguri, e non avrebbe alcuna intenzione di conoscere il suo futuro