Tre mosse sotto i riflettori Cartellino soldi e procura Tessmann ora l’ultimo sì McKennie | prove di svolta

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Fiorentina aspettaaspetta la Fiorentina. Nel mezzo (e quindi in attesa dei sigilli sul contratto) rimane il caso delle commissioni da versare ai manager del giocatore. Questione (assolutamente non banale) di qualche milione di euro, ma l’operazione-continua a occupare uno spazio essenziale nel quadro del mercato in entrata della Fiorentina. Nel frattempo, la società viola ha deciso di allargare il discorso con il Venezia al difensore Idzes. Piace, può far comodo e secondo gli addetti ai lavori, ha un potenziale di crescita importante. Vedremo. Manovra da seguire numero due:. Sbagliato sostenere che la voce di mercato si sia messa in moto solo perchè la Juve sta cercando di spingere altrove il giocatore.