The Boys 5 il creatore assicura | Le morti saranno tutte meritate

(Di giovedì 1 agosto 2024) Secondo quanto anticipato dallo showrunner di The, Eric Kripke, la prossima potrebbe essere la stagione più sanguinosa dell'intera serie. Nella quinta stagione di Thepotrebbero essere uccisi tutti, stuzzica lo showrunner Eric Kripke. La quinta e ultima stagione della popolare satira sui supereroi di Prime Video è attualmente in fase di pre-produzione e si prevede un'uscita di scena col botto nel 2026. "Questo è il divertimento dell'ultima stagione. Le", dice Kripke a GamesRadar. "Si possono fare le cose in grande. Non c'è alcuna garanzia su chi sopravviverà, perché non sei obbligato a tenere il cast per un'altra stagione. Quindi possono accadere sempre cose grandi e scioccanti. Gli sceneggiatori si divertono molto mentre scriviamo". Gen