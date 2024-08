Tennis Parigi 2024 Paolini | Concentrate Muchova Noskova insidiose

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sara Errani e Jasminesono in semifinale nel torneo di doppio femminile, valido per i Giochi Olimpici di. Le azzurre hanno dominato in due set (6-3 6-1) la coppia britannica Boulter/Watson. Match a senso unico con il duo italiano che ha dimostrato maggiore affiatamento e adattabilità su terra. Riportiamo qui le parole di Errani ein zona mista. Errani: “Penso sia stata un’ottima partita. Abbiamo espresso un grande livello di. Siamo rimastefino alla fine e abbiamo dimostrato alle nostre avversarie di essere più forti. C’è stanchezza ma la voglia di fare bene e tanta. In generale stiamo abbastanza bene”.: “Siamo tornati in semifinale dopo cento anni. Dobbiamo rimaneresul campo come abbiamo fatto oggi. Daremo il massimo domani e speriamo vada bene.sono duete molto pericolose.