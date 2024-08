Salute | sport come farmaco al via iter Ddl per esercizio fisico in ricetta medica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Loè un '' che non ha controindicazioni e fa bene a tutte le età". Ne è convinta la senatrice Daniela Sbrollini, prima firmataria del Ddl 'Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale', sottoscritto ieri da tutti i partiti in Commissione Sanità del Senato. "In Italia - si legge in una nota - il costo dell'inattività fisica è stimato in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. Obiettivo del Ddl è promuovere l'e permettere alle famiglie di usufruire delle detrazioni fiscali, recuperando attraverso il 730 parte dell'investimento. Si avvia unlegislativo che potrebbe essere rivoluzionario".