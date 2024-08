Per Banca Mediolanum utile primo semestre +24% a 450 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)chiude ildel 2024 con unnetto in crescita del 24% su base annua a 449,9di euro. Il totale delle masse gestite e amministrate ammonta a 129,5 miliardi, in aumento del 15% rispetto al 30 giugno scorso e del 10% dalla fine del 2023. Gli impieghi alla clientela retail del gruppo si attestano a 16,95 miliardi, stabili rispetto sia al 30 giugno 2023 sia al 31 dicembre. L'incidenza dei crediti deteriorati netti resta contenuta e pari allo 0,81%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno 2024 si attesta al 23,7%. Le commissioni nette sono pari a 587,4, in aumento del 15% rispetto al2023, anche "grazie alla consistente raccolta netta in prodotti di risparmio gestito ed alla buona performance dei mercati", evidenzia