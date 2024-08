Palermo scoppia una tubatura idrica | diversi paesi e parte della città restano senza acqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancora emergenza in Sicilia. Nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto èta una grossanel territorio di Cerda, in provincia di. Lo scoppoi ha provocato un’interruzione nell’erogazione dell’neifascia costiera orientale dell’hinterland palermitano e in unadello stesso capoluogo siciliano. Ma nelle prossime ore anche altri quartieri dipotrebbero soffriremancanza d’. A comunicarlo è l’Amap, l’azienda Acquedotto, che gestisce la distribuzione dell’e in 47 Comuniprovincia.