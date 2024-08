Olimpiadi Carini si ritira dal match di boxe con l’algerina Khelif | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Parigi. È rimbalzato su qualsiasi prima pagina quanto successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 agosto, sul ring di Parigi, in occasione delvalevole per il primo turno della categoria 66kg donne alle, che ha visto l’azzurra Angelaabbandonare il ring dopo pochissimi secondi concedendo la vittoria ad Imane, atleta algerina al centro di aspre polemiche. Negli ultimi giorni gli attacchi nei confronti della vincitrice dell’incontro non si sono di certo risparmiati, con una serie di inesattezze sul suo conto che ne hanno distorto l’immagine, al punto tale da portare a diverse richieste di esclusione dai Giochi.è una donna iper-androgina, nata con un livello di testosterone più alto rispetto a quello che si può trovare normalmente in una persona di sesso femminile, il quale porta ad uno sviluppo differente del tessuto muscolare.