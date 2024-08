Offerta formativa del Campus | Serve una laurea in logistica o saremo un porto telepass

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) "La necessità oggi è quella di creare condizioni opportune per poter offrire una formazione adeguata a una crescita professionale, affinché ildella Spezia non perda la cosiddetta posizione di centro direzionale e il suo ruolo di secondo scalo nel Mediterraneo". Sono queste le parole di Salvatore Avena, presidente della sezionedi Confindustria e delegato a rappresentare anche il presidente di InterBruno Pisano, in occasione della seduta della quarta commissione consiliare convocata dal presidente Oscar Teja martedì scorso a Palazzo civico. Lo sviluppo degli indirizzi di studio deluniversitario della Spezia è l’ordine del giorno della prima di tre sedute che ha visto anche la partecipazione e l’intervento di Andrea Fontana, presidente degli agenti marittimi.