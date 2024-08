Matera incontra Vernillo | vicina l’adesione a Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiornata nella Capitale per il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone, che hato il senatore Domenicoper discutere di una possibile adesione a. La discussione si è rivelata fruttuosa e il primo cittadino ha espresso il suo entusiasmo per le opportunità che potrebbero derivare da questa adesione al partito. Durante l’incontro, infatti, si è parlato anche di una potenziale candidatura diin Provincia. Al tavolo si è poi aggiunto Giorgio Maria Bergesio, senatore leghista e padre di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. Al termine dell’incontroha fatto ritorno a San Nicola Manfredi, accompagnato proprio dalla Bergesio, ospite della finale regionale di Miss Italia 2024 in programma domani sera a Santa Maria a Toro, frazione del comune di San Nicola Manfredi.