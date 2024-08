LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la semifinale tutti a spingere Giovanni De Gennaro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:34 Yuuki Tanaka incappa in quattro secondi di penalità alle porta tre e 18 e chiude con un 101.90 che non gli permetterà di volare in finale. 15:32 SI PARTE! 15:29 Si comincia con il giapponese Yuuki Tanaka! 15:26 L’ordine di discesa sarà inversamente proporzionale all’ordine di arrivo di ieri, il primo classificato partirà per ultimo, mentre il ventesimo classificato partirà per primo. 15:23 L’azzurro dovrà fare particolarmente attenzione a Titouan Castryck, Jiri Prskavec e Joseph Clarke su. 15:20 Il percorso è ricco di difficoltà, sono 23 le porte da cercare di superare senza incappare in penalità. A differenza della prova femminile, quella maschile sarà estremamente tirata, ogni sbavatura potrà essere fatale.