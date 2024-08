l’amore folle che dura 30 anni il malessere per la politica e il ritorno al cinema con Marco Tullio Giordana

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 1 agosto 2024) Articolo di Vanity Fair su Sonia Bergamasco Nell’ultimo numero di Vanity Fair, in edicola fino al 13 agosto 2024, i riflettori sono puntati sulla straordinaria Sonia Bergamasco. Un aforisma del filosofo George Santayana, “C’è qualcosa di assurdo nell’obbligo di essere felici”, cattura abilmente l’essenza di Bergamasco. Anche nei momenti di fragorosa risata, il suo sguardo blu intenso sembra trasportarti in un altro regno. Primidi vita e realizzazioni Alla tenera età di cinque, Sonia ha avuto la sua prima profonda realizzazione sulla mortalità. “Avevo sentito gli adulti parlarne”, ricorda a 58. “Per me, è diventato possibile e quindi reale, come tutto è reale per i bambini. Nella paura, mi nascondevo sotto il tavolo”. Viaggio verso la celebrità Emergendo dalle sue paure infantili, Sonia ha iniziato a brillare.