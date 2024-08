La versione di Minarelli Pd Segreteria rimane alla guida | Dobbiamo tornare credibili eliminare le divisioni interne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancora tu. Non mi sorprende lo sai, cantava l’immenso Lucio Battisti. Non possiamo dire lo stesso, nel senso che dopo le dimissioni da segretario comunale del Pd di Alessandro Talmelli, in molti si aspettavano che anche Nicola– il segretario provinciale – facesse un passo indietro. "direzione dell’altra sera mi sono presentato da dimissionario – dice al Carlino – poi la mia relazione è stata votata a larghissima maggioranza. Dunque, rimango al mio posto perché mi è stata rinnovata la fiducia"., perdoni la franchezza, ma non si può proseguire come se nulla non fosse accaduto. "Certo, infatti ho posto come prima condizione per la mia permanenza un’analisi spietata del voto. Inequivocabili sconfitte che vanno analizzate sia a livello provinciale, sia per ogni singolo territorio".