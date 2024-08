La lezione del parlamento inglese contro le sovranità personali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) John Crace, che è uno dei più sensati e sensibili notisti politici inglesi, a margine della rappresaglia di Southport ha evidenziato un dettaglio: mentre il ministro degli interni stava riferendo al, Nigel Farage era assente, troppo impegnato a sobillare direttamente la sua base sui social, poco prima che si scatenasse l’indegna guerriglia. Di là dalla tragedia che si è consumata con l’accoltellamento (e dalla reazione civile di cui è ben scritto in un editoriale del Foglio), questo è un dato di fatto da non sottovalutare. L’orologio in Inghilterra batte con decenni d’anticipo, se non secoli, sin dal 1239, quando per la prima volta il termine parliament venne utilizzato per descrivere qualcosa di lontanamente simile a ciò che intendiamo adesso.